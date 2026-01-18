Überraschung! Everton biegt Top-Team in der Fremde

Der FC Everton schockt Aston Villa. Am 22. Spieltag der englischen Premier League gewinnt das Team von David Moyes mit 1:0 bei den "Villains" in Birmingham.

Von Beginn an diktiert Aston Villa das Geschehen, doch die erste Halbzeit verläuft torlos. Everton setzt früh ein Ausrufezeichen, als Merlin Rohl nur den Pfosten trifft.

Nach dem Seitenwechsel bietet sich ein ähnliches Bild: Villa rennt an, doch das Tor scheint wie vernagelt. Morgan Rogers wird zum ständigen Unruheherd, feuert insgesamt fünf Schüsse ab, kann aber Evertons Schlussmann Jordan Pickford nicht überwinden.

Barry mit dem Goldtor

Wie es im Fußball so oft kommt: Wer die Tore vorne nicht macht, bekommt sie hinten. Thierno Barry nutzt eine der wenigen Chancen für die Gäste und erzielt den entscheidenden Treffer zum 0:1.

Trotz wütender Angriffe in der Schlussphase bleibt die Wende aus. Evertons Abwehr, angeführt von einem starken Pickford, der vier Schüsse pariert, hält dem Druck stand.

Aston Villa verpasst den Sprung auf Platz zwei und liegt mit 43 Punkten weiter sieben Zähler hinter Spitzenreiter Arsenal. Everton steht mit 32 Zählern an der zehnten Stelle.

Das frühe Sonntags-Spiel zwischen Tabellenschlusslicht Wolverhampton und Newcastle United endet torlos. Damit bleiben die Wolves abgeschlagen mit acht Zählern Letzter, Newcastle ist weiterhin mit 33 Punkten Achter.