Mit seinem ersten Tor im Dress des AC Milan beschert Niclas Füllkrug seinem neuen Klub drei Punkte.

Der Deutsche erzielt das Goldtor beim 1:0-Heimsieg der "Rossoneri" über US Lecce am 21. Spieltag der Serie A.

Allegris Elf übernimmt sofort die Kontrolle und verzeichnet am Ende beachtliche 71 Prozent Ballbesitz. Die Rossoneri tun sich jedoch schwer, die Überlegenheit in Zählbares umzumünzen, da die Offensive oft in die Abseitsfalle tappt. Sowohl Rafael Leao als auch Christian Pulisic werden von Schiedsrichter Luca Zufferli mehrfach zurückgepfiffen.

Die Top-Chance des ersten Durchgangs gehört Pulisic, dessen Versuch von Wladimiro Falcone entschärft wird (34.). Auf der Gegenseite igelt sich Di Francescos Truppe ein und konzentriert sich auf die Defensivarbeit, weshalb es mit einem 0:0 in die Pause geht.

Der Joker bringt die Entscheidung

Nach Wiederanpfiff erhöht Milan die Schlagzahl. Eine Serie von zehn Eckbällen im gesamten Spielverlauf bleibt zunächst ungenutzt, Matteo Gabbia köpft am Ziel vorbei und Pulisic scheitert erneut am gut aufgelegten Schlussmann der Gäste (62.).

Die Wende bringt schließlich ein Doppelwechsel: Füllkrug kommt für den glücklosen Pulisic (73.) und beweist sofort seinen Torriecher. Wenige Augenblicke später verwertet der deutsche Stürmer eine Flanke von Alexis Saelemaekers per Kopf zum erlösenden 1:0 (76.). Dass Christopher Nkunku in der Nachspielzeit noch einmal am Keeper scheitert (90.+3), fällt am Ende nicht mehr ins Gewicht.

Milan bleibt am Stadtrivalen dran

Der AC Milan bleibt durch den Arbeitssieg an Spitzenreiter Inter dran, der Rückstand beträgt weiterhin drei Punkte. Für Lecce verschärft sich die Lage im Keller hingegen drastisch, da das Team durch die Resultate der Konkurrenz unter den ominösen Strich rutscht.

In den anderen Sonntags-Spielen der Liga trennen sich Parma und CFC Genua mit 0:0. Die Fiorentina schlägt Bologna auswärts mit 2:1 und die AS Roma gewinnt beim FC Turin.