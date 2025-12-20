Real Madrid feiert Arbeitssieg gegen Sevilla

In der spanischen LaLiga empfängt Real Madrid am 17. Spieltag den Sevilla FC im Santiago Bernabeu. Xabi Alonsos Elf sichert sich in einer phasenweise umkämpften Partie einen 2:0-Erfolg, der durch Treffer von Jude Bellingham (38.) und Kylian Mbappe (86.) fixiert wird.

Durch diesen wichtigen Dreier festigen die Königlichen mit nun 39 Punkten den zweiten Tabellenplatz und halten den Anschluss an den FC Barcelona, während Sevilla mit 20 Zählern auf dem neunten Rang stagniert.

Bellingham bricht den Bann

Die Hausherren, die am Ende 56 Prozent Ballbesitz verzeichnen, starten dominant. Antonio Rüdiger kommt bereits früh nach einer Standardsituation zum Kopfball, verfehlt sein Ziel jedoch (5.).

Matias Almeydas Truppe versteckt sich allerdings nicht und setzt Nadelstiche: Isaac Romero bricht gefährlich durch, setzt den Ball aber am Kasten vorbei (7.). In der Folge erhöht das "Weiße Ballett" den Druck.

Kylian Mbappe agiert als ständiger Unruheherd, verzieht aber zweimal in aussichtsreicher Position (17., 19.). Die Erlösung folgt noch vor der Pause: Nach Vorarbeit von Rodrygo ist es Jude Bellingham, der per Kopf zur 1:0-Führung trifft (38.).

Während Sevillas Marcao nach einer Schrecksekunde weiterspielen kann, hat Alexis Sanchez in der Nachspielzeit den Ausgleich auf dem Fuß, schießt jedoch knapp vorbei (45.+3).

Platzverweis bringt die Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel drängen die Andalusier auf das 1:1. Thibaut Courtois muss sowohl gegen Alexis Sanchez (51.) als auch gegen Isaac Romero (52.) sein ganzes Können aufbieten. Auf der Gegenseite findet auch Mbappé zunächst seinen Meister im gegnerischen Torhüter Odysseas Vlachodimos (51.).

Das Pendel schlägt endgültig zugunsten der Madrilenen aus, als Marcao nach einem Foul die Gelb-Rote Karte sieht (68.). In Überzahl kontrolliert Real das Geschehen, wobei Vinicius Junior eine gute Gelegenheit auslässt (71.).

Die endgültige Entscheidung fällt vom Punkt: Nach einem Vergehen von Juanlu tritt Mbappe an und verwandelt den Strafstoß sicher zum 2:0 (86.). Ein weiterer VAR-Check in der Schlussminute bleibt ohne Konsequenzen.

Alaba fehlt im Aufgebot

Aus österreichischer Sicht verläuft der Abend ruhig, da David Alaba nicht im Aufgebot der Madrilenen steht. Real Madrid erfüllt mit diesem Erfolg die Pflichtaufgabe und hält den Druck im Titelrennen hoch.

Für Sevilla bedeutet die Niederlage einen Dämpfer im Kampf um die europäischen Plätze, wobei besonders der Platzverweis die Hoffnungen auf einen Punktgewinn zunichtemachte.