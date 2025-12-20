Juventus gewinnt italienisches Verfolgerduell gegen AS Roma

In der 16. Runde der Serie A schlägt Juventus Turin die AS Roma knapp mit 2:1.

Während die aktuellen Top Drei der Serie A - Inter Mailand, AC Milan, und SSC Napoli - an diesem Wochenende nicht in der italienischen Liga im Einsatz sind, ergibt sich die Möglichkeit für die AS Roma und Juventus Turin, näher heranzurücken.

Die Hausherren sind über weite Strecken die bessere Mannschaft und gehen kurz vor der Pause folgerichtig in Führung, Conceicao trifft aus spitzem Winkel (44.). Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Juventus am Drücker, McKennie scheitert per Kopf noch an Roma-Goalie Svilar, doch Openda staubt ab - 2:0 (70.).

Doch auch die Roma zeigt, dass sie abstauben kann, Ferguson scheitert noch, aber Baldanzi steht genau richtig und verkürzt (75.).

Danach können die Römer aber nicht mehr nachlegen, somit bleibt es beim knappen Heimerfolg für Juventus Turin, das damit in der Tabelle bei einem Spiel mehr mit vier Punkten Rückstand auf die Spitze auf dem fünften Rang liegt. AS Roma ist mit einem Punkt mehr Vierter.