Juventus Turin Juventus Turin JUV AS Roma AS Roma ROM
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Francisco Conceicao
  • Lois Openda
  • Tommaso Baldanzi
NEWS

Juventus gewinnt italienisches Verfolgerduell gegen AS Roma

Die Turiner rücken durch den Sieg näher an die Tabellenspitze der Serie A heran, die Roma verpasst es, mit dem Tabellenführer nach Punkten gleichzuziehen.

In der 16. Runde der Serie A schlägt Juventus Turin die AS Roma knapp mit 2:1.

Während die aktuellen Top Drei der Serie A - Inter Mailand, AC Milan, und SSC Napoli - an diesem Wochenende nicht in der italienischen Liga im Einsatz sind, ergibt sich die Möglichkeit für die AS Roma und Juventus Turin, näher heranzurücken.

Die Hausherren sind über weite Strecken die bessere Mannschaft und gehen kurz vor der Pause folgerichtig in Führung, Conceicao trifft aus spitzem Winkel (44.). Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Juventus am Drücker, McKennie scheitert per Kopf noch an Roma-Goalie Svilar, doch Openda staubt ab - 2:0 (70.).

Doch auch die Roma zeigt, dass sie abstauben kann, Ferguson scheitert noch, aber Baldanzi steht genau richtig und verkürzt (75.).

Danach können die Römer aber nicht mehr nachlegen, somit bleibt es beim knappen Heimerfolg für Juventus Turin, das damit in der Tabelle bei einem Spiel mehr mit vier Punkten Rückstand auf die Spitze auf dem fünften Rang liegt. AS Roma ist mit einem Punkt mehr Vierter.

Rückschlag für Glasners Crystal Palace: Niederlage bei Nachzügler

Premier League
Real Madrid feiert Arbeitssieg gegen Sevilla

La Liga
Inter scheitert in Supercoppa im Elfmeterschießen an Bologna

International
La Liga LIVE: Real Madrid - FC Sevilla

La Liga
Premier League LIVE: Leeds United - Crystal Palace

Premier League
Liverpool zittert sich in Überzahl zu Sieg bei den Spurs

Premier League
Schlager-Tor reicht nicht! Leverkusen dreht die Partie in Leipzig

Deutsche Bundesliga
Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Juventus Turin AS Roma Lois Openda Francisco Conceição