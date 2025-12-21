Ehemaliger Stuttgart-Coach soll Real Sociedad vor Abstieg retten

Das in Richtung Abstieg taumelnde Real Sociedad hat einen neuen Trainer. Pellegrino Matarazzo tritt die Nachfolge des am vergangenen Wochenende entlassenen Sergio Franciso an und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Das gibt der Klub aus San Sebastián am Samstag im Anschluss an das Ligaspiel gegen UD Levante, das 1:1 ausgeht, bekannt.



Matarazzo hat im deutschen Fußball schon zwei namhafte Trainerstationen hinter sich. Den VfB Stuttgart führt der US-Amerikaner 2020 in die Deutsche Bundesliga, nach zwei Saisonen wurde er aber schon wieder entlassen. Zuletzt ereilte ihn dieses Schicksal auch bei der TSG Hoffenheim, bei der er vor rund einem Jahr nach knapp zwei Jahren gehen musste.



Real Sociedad erreichte vor zwei Jahren noch Rang sechs in der spanischen Liga und die Qualifikation für das internationale Geschäft. Aktuell rangiert der Klub auf Rang 16, zwei Punkte beträgt der Abstand auf die Abstiegszone. Zum Debüt erwartet Matarazzo am 4. Jänner gegen Atletico Madrid gleich eine schwierige Aufgabe.