NEWS

Ehemaliger Stuttgart-Coach soll Real Sociedad vor Abstieg retten

Bisher war der 48-Jährige nur in Deutschland tätig, jetzt heuert er in Spanien an.

Ehemaliger Stuttgart-Coach soll Real Sociedad vor Abstieg retten Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das in Richtung Abstieg taumelnde Real Sociedad hat einen neuen Trainer. Pellegrino Matarazzo tritt die Nachfolge des am vergangenen Wochenende entlassenen Sergio Franciso an und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Das gibt der Klub aus San Sebastián am Samstag im Anschluss an das Ligaspiel gegen UD Levante, das 1:1 ausgeht, bekannt.

Matarazzo hat im deutschen Fußball schon zwei namhafte Trainerstationen hinter sich. Den VfB Stuttgart führt der US-Amerikaner 2020 in die Deutsche Bundesliga, nach zwei Saisonen wurde er aber schon wieder entlassen. Zuletzt ereilte ihn dieses Schicksal auch bei der TSG Hoffenheim, bei der er vor rund einem Jahr nach knapp zwei Jahren gehen musste.

Real Sociedad erreichte vor zwei Jahren noch Rang sechs in der spanischen Liga und die Qualifikation für das internationale Geschäft. Aktuell rangiert der Klub auf Rang 16, zwei Punkte beträgt der Abstand auf die Abstiegszone. Zum Debüt erwartet Matarazzo am 4. Jänner gegen Atletico Madrid gleich eine schwierige Aufgabe.

Mehr zum Thema

Real Madrid feiert Arbeitssieg gegen Sevilla

Real Madrid feiert Arbeitssieg gegen Sevilla

La Liga
La Liga LIVE: Real Madrid - FC Sevilla

La Liga LIVE: Real Madrid - FC Sevilla

La Liga
Nur noch Medizincheck: Füllkrug-Wechsel vor Abschluss

Nur noch Medizincheck: Füllkrug-Wechsel vor Abschluss

Premier League
6
Juventus gewinnt italienisches Verfolgerduell gegen AS Roma

Juventus gewinnt italienisches Verfolgerduell gegen AS Roma

Serie A
Rückschlag für Glasners Crystal Palace: Niederlage bei Nachzügler

Rückschlag für Glasners Crystal Palace: Niederlage bei Nachzügler

Premier League
8
Premier League LIVE: Leeds United - Crystal Palace

Premier League LIVE: Leeds United - Crystal Palace

Premier League
Liverpool zittert sich in Überzahl zu Sieg bei den Spurs

Liverpool zittert sich in Überzahl zu Sieg bei den Spurs

Premier League
Kommentare

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Real Sociedad Pellegrino Matarazzo