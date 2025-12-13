Wie geht es mit Marc-Andre ter Stegen weiter?

Der 33-jährige Deutsche musste zuletzt nach einer erneuten Operation am Rücken lange pausieren. Jetzt ist der Torhüter aber wieder fit und drängt auf Spielzeit.

Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel des FC Barcelona gegen CA Osasuna äußerte sich Hansi Flick nun zu der Personalie und wurde dabei deutlich: "Joan ist die Nummer eins, sonst niemand. Es gibt keine Nummer zwei oder drei, und es kommt überhaupt nicht in Frage, Joan auszutauschen. Natürlich spreche ich mit ter Stegen, wie immer mit meinen Spielern, aber die Dinge bleiben unter uns."

Damit bleibt Joan Garcia, der im Sommer für 25 Millionen Euro von Stadtrivale Espanyol zur "Blaugrana" gewechselt ist, die Nummer eins.

Für ter Stegen steigt demnach der Druck, will er noch auf den WM-Zug aufspringen. Eine Trennung im Winter scheint möglich.