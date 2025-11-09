Bologna zwingt Meister Napoli in die Knie

Der FC Bologna bezwingt in Runde elf der Serie A Meister SSC Napoli mit 2:0.

Die Partie im Renato Dall'Ara beginnt mit einem frühen Schock für die Gastgeber: Tormann Lukasz Skorupski muss bereits in der achten Minute verletzungsbedingt vom Feld. Es entwickelt sich eine ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore. Napoli hat durch Eljif Elmas (19.) eine gute Chance, doch der eingewechselte Bologna-Keeper Pessina hält. Auf der anderen Seite scheitert Jon Rowe (32.) an Neapel-Torwart Milinkovic-Savic.

Cambiaghi bringt Bologna in Front

Nach dem Seitenwechsel übernimmt Bologna das Kommando. Fünf Minuten nach Wiederbeginn erzielt Thijs Dallinga (50.) nach Zuspiel des eingewechselten Nicolo Cambiaghi die 1:0-Führung. Die Mannschaft von Antonio Conte wirkt beeindruckt und findet kaum Mittel gegen Bolognas Defensive.

In der 66. Minute sorgt Jhon Lucumi per Kopf nach Vorlage von Emil Holm für die 2:0-Vorentscheidung. Napoli bemüht sich um den Anschlusstreffer, doch Miguel Gutierrez trifft in der 76. Minute nur den Pfosten.

Mit diesem Erfolg setzt Bologna seinen starken Lauf fort und untermauert seine Champions-League-Ambitionen. Die Elf von Vincenzo Italiano festigt mit 21 Punkten ihren Platz in der Spitzengruppe der Liga.