Remis für Glasner und Palace gegen Brighton

Nach dem Sieg in der Conference League unter der Woche holt Crystal Palace in der Liga einen Punkt. Sturm-Gegner Nottingham gewinnt.

Punkt für Crystal Palace und Cheftrainer Oliver Glasner.

Die Eagles trennen sich am 11. Premier-League-Spieltag zuhause torlos von Brighton. Es gibt Chancen auf beiden Seiten, in der zweiten Hälfte hat Palace Glück, als ein Elfmeter für Brighton nach VAR-Review zurückgenommen wird.

In der achten Minute der Nachspielzeit gelingt ihnen dann aber beinahe der Lucky Punch, doch Keeper Verbruggen kann den Versuch von Pino gerade noch zur Ecke klären. So bleibt Palace mit 17 Punkten knapp vor Brighton (16) auf Rang zehn.

Sturm-Gegner Nottingham gewinnt zuhause

Indes bezwingt Nottingham Forest, unter der Woche noch in Graz zu Gast, Leeds United mit 3:1.

Zunächst gehen zwar die Gäste durch Nmecha früh in Führung (13.), doch Forest gelingt der rasche Gegenschlag. Sangare gleicht zwei Minuten später aus. In der zweiten Hälfte dreht Nottingham dann durch Gibbs-White (68.) das Spiel, den Deckel drauf macht Anderson in der Nachspielzeit vom Punkt (90.+1).

Es ist erst der zweite Saisonsieg für Forest, weiterhin auf Platz 19. Leeds liegt mit zwei Zählern mehr auf Rang 16.

Kantersieg für Villa

Aston Villa bezwingt den AFC Bournemouth locker mit 4:0. Buendia (28.), Onana (40.), Barkley (77.) und Malen (83.) treffen.

Brentford gewinnt ein turbulentes Duell mit Newcastle United mit 3:1. Barnes bringt Newcastle in der 27. Minute in Führung, Brentford kommt durch Schade (56.) zum Ausgleich. Nach einem Platzverweis für Burn (73.) können die Hausherren das Spiel durch Thiago (78./E.; 90.+5) drehen.

