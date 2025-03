0:2 liegt der FC Barcelona am Sonntag im Topspiel der 29. La-Liga-Runde bei Atletico Madrid bis zur 72. Minuten zurück - am Ende dürfen die Katalanen nach einer spektakulären Partie trotzdem über einen 4:2-Erfolg jubeln.

Die Vorzeichen bei den beiden Mannschaften sind unterschiedlich, während Barcelona unter der Woche mit einem 3:1-Sieg über Benfica das Viertelfinalticket der Champions League löste, schied Atlético in selbiger bitter im Elfmeterschießen gegen Stadtrivale Real aus.

Den Zuschauern sollte sich ein packendes Spiel bieten, bereits nach sechs Minuten fehlt Olmo nicht viel auf die Führung für die Katalanen. Barcelona hat den besseren Beginn, mit Fortdauer des Spiels kommt aber die Heimmannschaft besser rein und wird zielstrebiger.

Kurz vor der Pause trifft zunächst Lewandowski für die "Blaugrana" die Latte, auf der Gegenseite hat Alvarez das Visier besser eingestellt und trifft nach Vorarbeit von Griezmann und Simeone zur 1:0-Pausenführung.

Sorloth erhöht, Lewandowski mit Traumtor

Die spielfreudige Offensive Barcelonas reagiert, Yamal setzt die Kugel nach einer tollen Kombination nur wenige Zentimeter rechts neben das Tor. Gleich darauf wieder Atlético, Alvarez mit dem Versuch, einen Eckball direkt zu verwandeln, der Ball springt auf die Latte.

Den Madrilenen ist keine Müdigkeit nach den 120 Minuten gegen Real anzumerken, in der 70. Minute zieht Gallagher über links zum Konter an, legt in die Mitte zum eingewechselten Sorloth, der den Vorsprung ausbaut.

Die Antwort Barcelonas folgt postwendend, Martinez mit einer butterweichen Flanke auf Lewandowski, der sich den Ball mit der Brust annimmt und dann volley im Fallen ins rechte Eck trifft. Atlético versucht es weiter mit Kontern und kommt dadurch auch zu einigen Chancen, während Barcelona sich ebenfalls flott mit Kombinationsfußball nach vorne kombinieren möchte.

Yamal dreht Partie

Und das gelingt in einem zunehmend verrückt werdenden Spiel auch, Raphinha mit einer butterweichen Flanke aus dem rechten Halbfeld und Ferran Torres mit dem perfekten Laufweg, sein Kopfball schlägt im kurzen Eck ein.

Eine Minute später hat Sorloth die neuerliche Führung am Fuß, scheitert aber allein vor Szczesny. Als es schon nach einem Unentschieden aussieht, wird einmal mehr Yamal zum Matchwinner der Katalanen, mit einem Schlenzer in der 93. Minute dreht der 17-Jährige das Spiel zugunsten Barcas. In der 98. Minute legt Ferran Torres sogar noch einen obendrauf, er schnürt den Doppelpack zum 4:2.

Mit dem Sieg erobert der FC Barcelona - mit einem Spiel weniger - die Tabellenspitze punktegleich vor Real Madrid, Atlético lauert vier Zähler dahinter auf Rang drei.