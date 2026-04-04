Barca gelingt in Madrid Vorentscheidung im Titelrennen

Der FC Barcelona macht im spanischen Titelrennen Big Points!

Nach über 45 Minuten Überzahl und einer drückenden Überlegenheit gewinnen die "Blaugrana" das Topspiel der 30. La-Liga-Rundemit 2:1 bei Atletico Madrid. Real Madrid patzte am Samstag zuvor auf Mallorca und liegt nun schon sieben Punkte zurück.

Spielentscheidender Platzverweis

In einem offenen Spiel ist Barcelona zunächst im Pech, als Lamine Yamal die Außenstange trifft (35.). Kurz darauf schlägt Atletico zu: Trainersohn Giuliano Simeone taucht nach toller Lenglet-Vorarbeit alleine vor dem Tor auf und schließt wuchtig zum 1:0 ab (39.).

Die "Blaugrana" lassen sich nicht lange bitten und kommen prompt zum Ausgleich: Marcus Rashford setzt zum Solo aus der eigenen Hälfte an, spielt einen Doppelpass mit Dani Olmo und zeigt sich aus spitzem Winkel eiskalt (42.).

Unmittelbar vor der Pause die spielentscheidende Szene: Nicolas Gonzales kommt gegen den durchstartenden Yamal zu spät und hindert den Superstar mit einer Notbremse daran, in den Strafraum einzuziehen. Nach VAR-Intervention gibt es glatt Rot, nachdem Gonzalez sonst ohnehin mit Gelb-Rot vom Platz hätte müssen.

Der Altmeister avanciert spät zum Matchwinner

Nach Wiederbeginn wirkt es kurz so, als würde alles wieder auf Null stehen, nachdem auch Gerard Martin auf katalanischer Seite glatt Rot sieht (50.). Der VAR revidiert diese Entscheidung allerdings.

So hat Barcelona all die notwendige Feuerkraft, um voll auf Sieg zu spielen. Nach fast 45 Minuten Feldüberlegenheit folgt die Erlösung: Der eingewechselte Robert Lewandowski muss nur mehr die Schulter hinhalten, nachdem Atletico-Schlussmann Juan Musso genau auf den Polen abwehrt - 2:1 für die Gäste (87.).

Damit distanziert sich Barcelona tabellarisch im Meisterrennen von Real Madrid. Atletico bleibt Vierter und hatte schon vor dem Spiel nichts mehr im Titelrennen zu melden.