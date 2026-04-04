In Unterzahl! Hertha BSC siegt im Skandalspiel

Ein von Fan-Ausschreitungen überschattetes Duell zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC in Runde 28 der 2. Deutschen Bundesliga endet mit einem Berliner Auswärtssieg.

Die "Alte Dame" siegt trotz Unterzahl mit 1:0 und hat damit noch Aufstiegschancen.

Schwere Ausschreitungen in Dresden

Der Fußball steht im Rudolf-Harbig-Stadion lange im Hintergrund, nachdem Dresdner Fans in Halbzeit eins den Platz stürmen und die Partie für 20 Minuten unterbrochen werden muss. Bis zur Pause passiert auch wegen dieser Vorfälle wenig sportlich Interessantes.

Umso turbulenter Halbzeit zwei: Nachdem Josip Brekalo nach einer guten Stunde ein rüdes Foul gegen Robert Wagner begeht, muss der Berliner mit glatt Rot vom Feld.

Noch dicker kommt es für die Gäste wenig später: Es gibt Handselfmeter nach VAR-Intervention. Dynamo-Stürmer Vincent Vermeij tritt an, doch Tjark Ernst im Hertha-Kasten hat die Ecke und pariert (77.).

Hertha bleibt im Aufstiegsrennen

So passiert das eigentlich Undenkbare: Die Berliner fahren kurz darauf einen Angriff, Marten Winkler schließt per Kopf ab und trifft den Dresdner Verteidiger Alex Rossipal, von wo der Ball ins Tor geht - 1:0 für die Hertha (80.).

In Unterzahl kämpfen die Berliner heroisch um die drei Punkte und fahren diese schlussendlich auch ein. Mit fünf Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze und einem aktuell guten Lauf bleiben die Chancen auf eine Bundesliga-Rückkehr der "Alten Dame" aufrecht.

Dynamo Dresden steckt als 14. mit nur drei Zählern Vorsprung auf das Tabellenende mitten im Abstiegskampf.