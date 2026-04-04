Daniliuc-Eigentor bei Remis im Schweizer Klassiker

Der FC Basel spielt in der 32. Runde der Schweizer Super League 3:3 gegen den BSC Young Boys.

Der Schweizer Klassiker ist von Anfang an ein Hin und Her. Edimilson Fernandes bringt die Berner im St. Jakobs Park in Führung (27.) ehe ein Eigentor von Sandro Lauper die Begegnung ausgleicht (35.).

Kurz vor der Pause das Highlight des Spiels: Xherdan Shaqiri bringt seine Basler mit einem tollen Außenrist-Schuss erstmals in Führung (41.).

Daniliuc trifft ins eigene Tor

In Minute 64 steht ÖFB-Legionär Flavius Daniliuc ungewollt im Fokus. Der Wiener lenkt eine Hereingabe unglücklich zum 2:2 in die eigenen Maschen.

Kurz darauf schießt Benie Traore die "Bebbi" wieder in Führung (68.), die aber nicht bis Abpfiff hält. Ebrima Colley gleicht in der Schlussminute erneut aus (90.).

Damit bleibt Basel Vierter und YB Fünfter. Mit dem Meistertitel haben die beiden jahrelangen Serienmeister aber nichts mehr zu tun.

Thun verliert schon wieder - und ist trotzdem schon fast Meister

Aufsteiger FC Thun steht nämlich weiterhin quasi uneinholbar an der Spitze, obwohl die Mannschaft von Furkan Dursun am Samstag dem FC Lugano mit 0:1 unterliegt und damit zum zweiten Mal in Folge verliert. Dursun wird dabei nach 67 Minuten eingewechselt.

Eine Runde wird im Schweizer Grunddurchgang noch gespielt, ehe die Tabelle (aber nicht die Punkte) geteilt werden. Thun hat in den verbleibenden sechs Spielen aktuell 15 Punkte Vorsprung zu verteidigen.