NEWS

Dortmund bleibt in der Bundesliga auf Erfolgskurs

Nach dem überraschenden Cup-Aus kehrt der BVB in der Liga wieder auf die Siegerstraße zurück.

Borussia Dortmund kehrt nach dem Cup-Aus gegen Mönchengladbach wieder auf die Erfolgsschiene zurück und feiert am Sonntag in der 13. Runde der Deutschen Bundesliga gegen die von Christian Ilzer gecoachte TSG Hoffenheim einen glanzlosen 2:0-Sieg.

Julian Brandt kurz vor der Pause und Nico Schlotterbeck nach einer Stunde bringen den BVB auf Kurs – und halten den Druck auf Tabellenplatz zwei, den RB Leipzig innehat, aufrecht.

Die Gäste, bislang auswärts ungeschlagen, erwischen in Dortmund einen gebrauchten Tag und verpassen den Sprung auf einen Champions-League-Rang.

Der BVB bleibt mit 28 Punkten Dritter hinter Bayern (37) und Leipzig (29). Hoffenheim liegt fünf Zähler hinter Dortmund auf Rang fünf.

Chancen sind Mangelware

Von einem Spitzenspiel ist lange wenig zu sehen: Beide Teams agieren vorsichtig, das Publikum erlebt über weite Strecken einschläfernde Kost.

Ein mögliches Foul an Serhou Guirassy sorgt kurz für Diskussionen, der VAR bestätigt jedoch die Entscheidung - kein Elfmeter. Guirassy, erneut in der Startelf, bleibt auch diesmal ohne Tor und trifft erst in der Schlussphase die Latte.

Brandt nutzt kurz vor der Pause die erste echte Chance eiskalt, nachdem ihn Hoffenheims Abwehr entgleiten lässt.

Auch nach Wiederbeginn bleibt das Level niedrig, doch Schlotterbeck sorgt im Fallen für die Entscheidung und untermauert den BVB-Heimstatus: zehn Bundesliga-Heimspiele ohne Niederlage.

