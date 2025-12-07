FC Fulham FC Fulham FUL Crystal Palace Crystal Palace CRY
Endstand
1:2
1:1 , 0:1
  • Eddie Nketiah
  • Marc Guehi
NEWS

Derbysieg! Glasner springt mit Crystal Palace auf Rang vier

Zum dritten Mal in Serie können die "Eagles" beim FC Fulham gewinnen.

Derbysieg! Glasner springt mit Crystal Palace auf Rang vier Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA/APA
Crystal Palace mischt in der englischen Premier League weiter voll um die Champions-League-Ränge mit.

Der Klub des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner behält am 15. Spieltag im Derby beim FC Fulham mit 2:1 die Oberhand. Damit fährt Palace zum dritten Mal in den jüngsten vier Runden drei Punkte ein.

Dadurch gelingt in der Tabelle der Vorstoß auf Rang vier (26 Punkte), mehr Zähler auf dem Konto haben nur Leader Arsenal (33), Manchester City (31) und Aston Villa (30).

Kapitän bringt die Entscheidung

Eddie Nketiah bringt die "Eagles" nach 20 Minuten in Führung. Noch vor der Pause kann Harry Wilson für Fulhamm aber ausgleichen. Abwehrchef Marc Guehi fixiert den Derbysieg für Crystal Palace erst in der 87. Minute mit einem Kopfball nach einem Corner.

"Es ist gut, unter den Top vier zu sein, wir behalten unsere Füße aber auf dem Boden", betonte Kapitän Guehi. Für seine Truppe war es der dritte Pflichtspielsieg im Craven Cottage in diesem Jahr.

