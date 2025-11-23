Elche überrascht mit Remis gegen Real Madrid

In der 13. Runde der La Liga holt Elche einen wichtigen Punkt gegen Real Madrid.

In einer intensiv geführten ersten Halbzeit hat Kylian Mbappé zwei gute Chancen auf die Führung, doch beide Male pariert Inaki Peña stark.

Nach der Pause geht Elche in Führung: Nach einem sehenswerten Pass von Germán Valera trifft Aleix Febas aus spitzem Winkel und schiebt den Ball an Courtois vorbei zum 1:0.

In der 77. Minute hat Real zunächst Pech mit einem Lattenschuss, wenig später gleicht Huijsen aber nach einem Eckball zum 1:1 aus.

Alvaro erneut mit der Führung

Álvaro Rodríguez bringt die Gäste mit einem Solo erneut zum 2:1 in Front, doch die Freude währt nur kurz: Jude Bellingham nutzt einen Standard und eine Vorlage von Mbappé zum erneuten Ausgleich.

Am Ende bleibt es beim 2:2, und Elche sichert sich einen Punkt, während Real wichtige Zähler im Meisterkampf liegen lässt.

Für Elche spielt David Affengruber durch und sieht in der 57. Minute nach einem Foul an Mbappé die Gelbe Karte.