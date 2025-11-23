Elche CF Elche CF ELC Real Madrid Real Madrid RMA
Endstand
2:2
0:0 , 2:2
  • Aleix Febas
  • Alvaro Rodriguez
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Elche überrascht mit Remis gegen Real Madrid

Real Madrid lässt wichtige Punkte im Meisterrennen liegen, Elche setzt sich hingegen im Tabellenmittelfeld fest.

Elche überrascht mit Remis gegen Real Madrid Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 13. Runde der La Liga holt Elche einen wichtigen Punkt gegen Real Madrid.

In einer intensiv geführten ersten Halbzeit hat Kylian Mbappé zwei gute Chancen auf die Führung, doch beide Male pariert Inaki Peña stark.

Nach der Pause geht Elche in Führung: Nach einem sehenswerten Pass von Germán Valera trifft Aleix Febas aus spitzem Winkel und schiebt den Ball an Courtois vorbei zum 1:0.

In der 77. Minute hat Real zunächst Pech mit einem Lattenschuss, wenig später gleicht Huijsen aber nach einem Eckball zum 1:1 aus.

Alvaro erneut mit der Führung

Álvaro Rodríguez bringt die Gäste mit einem Solo erneut zum 2:1 in Front, doch die Freude währt nur kurz: Jude Bellingham nutzt einen Standard und eine Vorlage von Mbappé zum erneuten Ausgleich.

Am Ende bleibt es beim 2:2, und Elche sichert sich einen Punkt, während Real wichtige Zähler im Meisterkampf liegen lässt.

Für Elche spielt David Affengruber durch und sieht in der 57. Minute nach einem Foul an Mbappé die Gelbe Karte.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Rückkehr ins Camp Nou: Barça gewinnt souverän gegen Bilbao

Rückkehr ins Camp Nou: Barça gewinnt souverän gegen Bilbao

La Liga
Erstes Angebot? Ter Stegen womöglich vor Wechsel in die Türkei

Erstes Angebot? Ter Stegen womöglich vor Wechsel in die Türkei

La Liga
4
AC Milan feiert Effizienz-Sieg im Stadtderby

AC Milan feiert Effizienz-Sieg im Stadtderby

Serie A
Serie A Live: Inter Mailand - AC Milan

Serie A Live: Inter Mailand - AC Milan

Serie A
Union Berlin nimmt drei Punkte aus St. Pauli mit

Union Berlin nimmt drei Punkte aus St. Pauli mit

Deutsche Bundesliga
3
Nach drei Toren von Eze - Arsenal überrollt Tottenham

Nach drei Toren von Eze - Arsenal überrollt Tottenham

Premier League
2
Höchststrafe! Demir wird nach Einwechslung wieder ausgewechselt

Höchststrafe! Demir wird nach Einwechslung wieder ausgewechselt

International
13
Kommentare

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Real Madrid David Affengruber FC Elche