Arsenal FC Arsenal FC ARS Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur TOT
Endstand
4:1
2:0 , 2:1
NEWS

Nach drei Toren von Eze - Arsenal überrollt Tottenham

Arsenal feiert in der 12. Runde der Premier League einen deutlichen Sieg gegen Tottenham. Eze krönt sich dabei zum Matchwinner.

Nach drei Toren von Eze - Arsenal überrollt Tottenham Foto: © GETTY
Kommentare

Arsenal kann sich in der 12. Runde der Premier League mit 4:1 klar gegen Tottenham Hotspur durchsetzen.

Eingeleitet wurde der Erfolg von Leonardo Trossard. Er trifft nach Vorlage von Mikel Merino zum 1:0 für die Heimmannschaft (36.). Nur fünf Minuten später erzielt Eberechi Eze das 2:0.

Schnelles Tor nach der Pause

Das dritte Tor legt erneut Eze nach. Lediglich eine Minute nach der Pause befindet sich der Ball wieder im Tor.

Tottenham kommt daraufhin in der 55. Minute wieder zurück ins Spiel. Richarlison verkürzt sehenswert nach Vorarbeit von Joao Palhinha auf 3:1.

Das letzte Tor des Spiels fällt in der 76. Minute. Eze darf über einen Tripelpack jubeln.

Selbstvertrauen vor Bayern-Duell

Arsenal tankt mit dem deutlichen Sieg drei Tage vor dem Champions-League-Duell gegen Bayern München Selbstvertrauen. Seit wettbewerbsübergreifend 15 Spielen hat das Team nicht mehr verloren.

In der Premier League liegt das Team sechs Punkte vor Chelsea an der Tabellenspitze. Tottenham muss sich aktuell mit dem neunten Platz begnügen.

