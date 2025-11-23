@abduzone9974 #creatorsearchinsights @abdu9974 Yusuf Demir wurde nach einwechslung wieder ausgewechselt #abdu #twitch #clip #gala ♬ Originalton - abduzone9974
NEWS
Höchststrafe! Demir wird nach Einwechslung wieder ausgewechselt
Für Yusuf Demir läuft es weiterhin nicht optimal beim türkischen Spitzenklub.
Es läuft weiterhin nicht für Yusuf Demir bei Galatasaray.
Beim 3:2 Sieg gegen Genclerbirligi wird der 22-Jährige in der 17. Minute für Mario Lemina eingewechselt.
Nachdem man zur Pause 0:1 zurückgelegen ist, wird der Österreicher zur Pause wieder von Ilkay Gündogan ersetzt.
Am Ende können die Istanbuler das Spiel noch drehen und sich drei Punkte sichern.