AC Milan feiert Effizienz-Sieg im Stadtderby

In der italienischen Serie A kommt es am zwölften Spieltag zum traditionsreichen Derby della Madonnina. Der AC Milan sichert sich gegen Inter Mailand einen knappen 1:0-Sieg.

Christian Pulisic erzielt den entscheidenden Treffer (54.), während die dominanten Hausherren zahlreiche Chancen, darunter einen Elfmeter von Hakan Calhanoglu (74.), ungenutzt lassen.

Durch diesen Erfolg klettert die Elf von Massimiliano Allegri auf den zweiten Tabellenplatz, während Inter vom ersten auf den vierten Rang zurückfällt.

Inter drückt, doch das Tor fällt nicht

Die erste Halbzeit im Giuseppe Meazza bleibt torlos, obwohl die Heimmannschaft das Spielgeschehen von Beginn an kontrolliert. Bereits in der vierten Minute kommt Marcus Thuram zu einer guten Kopfballchance, die jedoch von der Milan-Defensive geklärt wird.

Die Truppe von Cristian Chivu erarbeitet sich mit hohem Ballbesitzanteil immer wieder Druckphasen und kommt zu zahlreichen Standardsituationen. Die beste Gelegenheit zur Führung vergibt Francesco Acerbi, dessen Kopfball in der 27. Minute nur am Pfosten landet.

Auch Lautaro Martinez prüft mit einem Schuss den gegnerischen Keeper (37.). Der AC Milan konzentriert sich indes auf eine stabile Defensive und kommt nur zu vereinzelten Torabschlüssen, die allesamt das Ziel verfehlen.

Pulisic staubt ab, Calhanoglu versagen die Nerven

Auch nach dem Seitenwechsel setzt Inter seinen Sturmlauf fort, und erneut sorgt Marcus Thuram mit einem Schuss für Gefahr (51.). Doch mitten in die Drangphase der Hausherren fällt der Treffer für die Gäste: Nach einem abgewehrten Versuch von Alexis Saelemaekers steht Christian Pulisic goldrichtig und staubt zur 0:1-Führung ab (54.).

Inter zeigt sich unbeeindruckt und drängt vehement auf den Ausgleich. Die größte Möglichkeit dazu ergibt sich in der 72. Minute, als Schiedsrichter Simone Sozza nach einem VAR-Eingriff auf Elfmeter für Inter entscheidet. Hakan Calhanoglu übernimmt die Verantwortung, setzt den Ball jedoch am Tor vorbei (74.).

Auch in der Schlussphase rennt Inter an, doch Schüsse von Federico Dimarco und dem eingewechselten Andy Diouf finden nicht den Weg ins Netz.

Am Ende feiert der AC Milan einen hart erkämpften und äußerst effizienten Auswärtssieg im Derby. Während Inter Mailand an der eigenen mangelnden Chancenverwertung und dem verschossenen Elfmeter verzweifelt, sichert sich Milan drei entscheidende Punkte im Titelkampf.

Der Sieg lässt Milan in der Tabelle am Stadtrivalen vorbeiziehen und unterstreicht die Dichte an der Spitze der Serie A, wo nun die AS Roma die Tabellenführung übernimmt.