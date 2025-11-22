Rückkehr ins Camp Nou: Barça gewinnt souverän gegen Bilbao

Am dreizehnten Spieltag der LaLiga feiert der FC Barcelona einen souveränen 4:0-Heimsieg im Camp Nou gegen Athletic Bilbao.

Die Elf von Trainer Hansi Flick dominiert die Partie von Beginn an und sichert sich durch Tore von Robert Lewandowski (4.), Fermín Lopez (48.) sowie einen Doppelpack von Ferran Torres (45.+3, 90.) den klaren Sieg.

Durch diesen Erfolg klettern die Katalanen vorerst an die Tabellenspitze, während die Basken auf Rang acht abrutschen.

Lewandowski bringt Barça in Führung

Die Partie beginnt mit einem Paukenschlag. Bereits in der vierten Minute bringt Robert Lewandowski die Hausherren in Führung.

Die Flick-Elf kontrolliert auch danach das Geschehen mit hohem Ballbesitz und erspielt sich weitere Möglichkeiten durch Lamine Yamal (9.) und Fermín Lopez (20.). Ein Treffer von Ferran Torres wird nach VAR-Einsatz wegen einer Abseitsstellung aberkannt (24.). D

Die von Ernesto Valverde trainierten Gäste bleiben offensiv weitgehend harmlos, ein Schuss von Unai Gomez (36.) ist die einzige nennenswerte Prüfung für Barcelonas Defensive in der ersten Hälfte.

Kurz vor dem Pausenpfiff legt Barcelona jedoch nach: Ferran Torres trifft nach Vorarbeit von Lamine Yamal zum 2:0-Halbzeitstand (45.+3).

Ferran mit dem Doppelpack

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich am Spielverlauf nichts. Bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff stellt Fermín Lopez nach Zuspiel von Eric Garcia auf 3:0 (48.) und sorgt damit für die Vorentscheidung.

Für die Gäste kommt es noch schlimmer, als Oihan Sancet nach VAR-Eingriff mit glatt Rot vom Platz muss (54.). In Unterzahl ist das Team von Ernesto Valverde endgültig chancenlos, während Barcelona die Partie kontrolliert und durch Yamal zu einer weiteren Gelegenheit kommt (85.).

Den Schlusspunkt setzt Ferran Torres, der in der 90. Minute nach erneutem Zuspiel von Lamine Yamal seinen zweiten Treffer zum 4:0-Endstand markiert.