Last-Minute-Sieg! Glasners Palace gelingt Befreiungsschlag

Oliver Glasners Crystal Palace ringt die Wolverhampton Wanderers in einer dramatischen Partie nieder und sichert sich durch einen späten Treffer von Evann Guessand (90.) einen knappen 1:0-Heimsieg.

Der österreichische Cheftrainer sieht, wie seine Elf das Spielgeschehen kontrolliert und schlussendlich 62 Prozent Ballbesitz verzeichnet, sich jedoch gegen die kompakte Defensive von Rob Edwards' Truppe lange die Zähne ausbeißt.

Die beste Gelegenheit der ersten Hälfte vergibt Yeremy Pino, dessen Abschluss am Pfosten landet (35.).

Kurz vor dem Pausenpfiff bietet sich den Gästen plötzlich die Riesenchance vom Punkt: Nach einem Foul von Adam Wharton entscheidet Schiedsrichter Thomas Kirk auf Strafstoß, doch Tolu Arokodare scheitert an Dean Henderson (38.).

Wolves in Unterzahl

Im zweiten Durchgang nimmt die Intensität zu, ehe das Pendel nach einer Stunde zugunsten der Hausherren ausschlägt.

Wolverhamptons Ladislav Krejci sieht nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte und muss vorzeitig unter die Dusche (61.). In Überzahl drängt Palace auf die Führung, während Glasner reagiert und unter anderem Offensivspieler Evann Guessand für Verteidiger Chadi Riad bringt.

Dieser Wechsel zahlt sich in letzter Sekunde aus: Nach Vorlage von Tyrick Mitchell avanciert der Joker zum Matchwinner und befördert den Ball zum 1:0-Endstand ins Netz (90.).

Durch diesen Erfolg verbessern die Hausherren ihre Position im gesicherten Mittelfeld, während die Gäste weiterhin das abgeschlagene Schlusslicht der Tabelle bilden.