Atalanta dreht Spiel gegen Napoli und siegt spät

Atalanta Bergamo dreht am 26. Spieltag der Serie A ein intensives Heimspiel gegen den SSC Napoli und gewinnt mit 2:1.

Nach früher Führung der Gäste entscheidet ein Doppelschlag in der zweiten Halbzeit die Partie.

Beukema bringt Napoli per Standard in Führung

Napoli geht in der 18. Minute in Führung – und zwar nach einem ruhenden Ball. Miguel Gutiérrez schlägt einen Freistoß vom rechten Strafraumeck scharf in die Mitte.

Gleich drei Neapolitaner laufen perfekt ein, am Ende kommt der Ball auf den Kopf von Sam Beukema. Aus sechs Metern köpft er wuchtig zum 0:1 ein.

Atalanta braucht einige Minuten, um sich vom Rückstand zu erholen. Kurz vor der Pause wird es noch einmal brisant: Hojlund geht im Zweikampf mit Hien zu Boden.

Der Schiedsrichterzeigt zunächst auf den Punkt, nach VAR-Check steht fest: kein Elfmeter.

Napoli im Glück bringt Atalanta wieder ins Spiel

Direkt nach dem Seitenwechsel scheint Napoli auf 2:0 zu stellen. Hojlund setzt sich rechts im Strafraum gegen Hien durch und legt zurück auf Miguel Gutiérrez. Der schiebt aus zehn Metern flach ins rechte Eck.

Doch erneut greift der Unparteiische ein: Er bewertet das Duell zwischen Hojlund und Hien als Foulspiel. Der Treffer zählt nicht. Atalanta bleibt im Spiel.

In der 61. Minute nutzt Atalanta eine Standardsituation zum Ausgleich. Bernasconi holt eine Ecke heraus, Zalewski bringt den Ball von links scharf in den Fünfmeterraum. Dort steigt Mario Pašalić am höchsten und köpft ins lange Eck zum 1:1 ein.

Die Partie kippt nun zugunsten der Gastgeber. Atalanta wirkt entschlossener und zwingt Napoli immer wieder zu Defensivarbeit.

Samardžić vollendet die Wende

In der 81. Minute ist die Wende perfekt. Wieder kommt die Flanke von links – erneut von Bernasconi. Lazar Samardžić steigt rund elf Meter vor dem Tor deutlich höher als sein Gegenspieler und köpft präzise ins rechte Eck zum 2:1.

Napoli findet in der Schlussphase keine Antwort mehr. Atalanta bringt den Vorsprung über die Zeit und sichert sich drei wichtige Punkte. Das Team von Raffaele Palladino ist Siebenter, Napoli bleibt Dritter.