Stöger-Assist reicht nicht! Freiburg schlägt Gladbach

Der SC Freiburg sichert sich am 23. Spieltag der deutschen Bundesliga in einer taktisch geprägten Partie einen 2:1-Heimsieg.

Der Schlagabtausch beginnt lebhaft, wobei Julian Schusters Elf den Gästen zwar mit 61 Prozent mehr Ballbesitz überlässt, vor dem Tor aber die gefährlicheren Akzente setzt.

Verfehlt Igor Matanovic das Gehäuse zunächst noch knapp (11.), scheitert auf der Gegenseite Franck Honorat mit seinem Versuch an Noah Atubolu (25.).

Ginter besorgt die Führung

Auch Eugen Polanskis Truppe sucht den Weg nach vorne, findet gegen die stabile Defensive jedoch kein Mittel, woraufhin die Gastgeber ihre Effizienz unter Beweis stellen: Matthias Ginter besorgt die nicht unverdiente 1:0-Führung (38.).

Nach dem Seitenwechsel drängen die Gäste auf den Ausgleich, doch Nico Elvedi verfehlt das Tor (49.) und Kevin Diks scheitert am stark reagierenden Atubolu (70.).

Mitten in die Bemühungen der "Fohlenelf" hinein gelingt Freiburg die Vorentscheidung, als Igor Matanovic eine Gelegenheit eiskalt zum 2:0 nutzt (74.).

Stöger mit Assist

Hektik kommt in der Schlussphase auf, in der der Video-Assistent eingreift und ein Treffer von Haris Tabakovic zunächst wegen einer Abseitsstellung aberkannt wird.

Kevin Stöger kommt für Kevin Diks in die Partie (84.) und hat sofort entscheidenden Einfluss: Nur eine Minute nach seiner Einwechslung zirkelt Stöger einen Eckball genau auf Haris Tabakovic, der per Kopf zum 2:1 verkürzt (85.).

Trotz dieses späten Hoffnungsschimmers und weiterer Bemühungen bleibt den Gästen der Ausgleich verwehrt, wodurch Freiburg seine Ambitionen im oberen Drittel festigt.