In der Premier League steht der 27. Spieltag auf dem Programm.

In Nottingham sieht es lange nach einer Punkteteilung aus, ehe Alexis Mac Allister für den Liverpool FC tief in der Nachspielzeit den erlösenden Treffer zum 1:0 erzielt (90.+7).

Durch den späten Erfolg festigt Arne Slots Truppe den sechsten Tabellenplatz, während Vitor Pereiras Elf auf Rang 17 weiterhin im Tabellenkeller feststeckt.

Hausherren sündigen im Abschluss

Die Begegnung beginnt rasant, wobei die Gastgeber sofort den Vorwärtsgang einlegen. Callum Hudson-Odoi prüft bereits in der Anfangsphase den gegnerischen Schlussmann (3.), wenig später verzieht Elliot Anderson knapp (11.).

Defensiv muss Nottingham jedoch wachsam bleiben, als Hugo Ekitike für die Gäste völlig frei zum Kopfball kommt, das Leder aber neben das Tor setzt (14.).

Nach einer kurzen Unterbrechung aufgrund von Verletzungsbehandlungen finden die Hausherren zurück in die Spur: Omari Hutchinson scheitert am Keeper (22.), auch Neco Williams (24.) und Nikola Milenkovic (45.+3) lassen weitere Möglichkeiten ungenutzt.

Trotz eines deutlichen Chancenplus für Forests Offensive geht es torlos in die Kabinen.

Offener Schlagabtausch

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Nottingham gefährlich, doch Milenkovic köpft knapp am Gehäuse vorbei (49.).

In der Folge findet Arne Slots Truppe besser in die Partie: Ein Abschluss von Curtis Jones wird entschärft (54.). Das Spiel wogt nun hin und her.

Auf der einen Seite setzt Mac Allister einen Kopfball daneben (62.), auf der anderen verfehlt der eingewechselte Dilane Bakwa das Ziel (71.). Auch Ibrahim Sangare gelingt es in der Schlussphase nicht, den Ball im Netz unterzubringen (86.).

Entscheidung in letzter Sekunde

In der Nachspielzeit erhöht Liverpool den Druck massiv. Ein Kopfball von Ekitike wird zunächst noch pariert (90.+2), ehe sich das Drama zuspitzt.

In der allerletzten Aktion feuert Virgil Van Dijk einen Schuss ab, den der Torhüter nur abklatschen kann – Weltmeister Alexis Mac Allister schaltet am schnellsten und drückt den Ball zum viel umjubelten Siegtreffer über die Linie. Der Treffer hält auch der Überprüfung durch den Video-Assistenten stand.

Mit dem glücklichen Sieg schraubt der Liverpool FC sein Punktekonto auf 45 Zähler und bleibt den vor ihm platzierten Teams auf den Fersen.

Für Nottingham Forest, das trotz einer engagierten Leistung und 18 Torschüssen leer ausgeht, bleibt die Luft im Abstiegskampf bei 27 Punkten dünn.