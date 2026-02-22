Später Sieg! Sallingers Hibernian bezwingt Celtic

Hibernian mit ÖFB-Keeper Raphael Sallinger feiern in der schottischen Liga einen wichtigen 2:1 Auswärtserfolg gegen Serienmeister Celtic Glasgow.

Der Nachmittag im Celtic Park beginnt für Celtic denkbar ungünstig, als die Gäste früh per Kopfball von Felix Passlack in Führung gehen (24.).

Martin O'Neills Elf zeigt sich vom Rückschlag jedoch unbeeindruckt und erzwingt noch vor dem Seitenwechsel eine Reaktion.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelingt der psychologisch wichtige Ausgleich, der ebenfalls per Kopf von Nygren fällt (45.+1).

Rote Karte bringt die Wende

Die zweite Spielhälfte startet mit einer Drangperiode der Hausherren. Celtic erhöht die Schlagzahl, erarbeitet sich Standardsituationen und prüft den gegnerischen Schlussmann mit einem Schuss auf das Tor (48.), beißt sich jedoch an der Defensive die Zähne aus.

Obwohl Celtic das Spielgeschehen diktiert, fehlt die letzte Lücke im Abwehrverbund der Gäste. Eine entscheidende Wendung nimmt die Partie schließlich in der Schlussphase: Nach Intervention des Video-Assistenten muss Celtic-Akteur Trusty mit der Roten Karte vorzeitig unter die Dusche (74.).

Andrews macht das Siegtor

In Unterzahl gerät die bis dahin dominante Ordnung der Heimmannschaft ins Wanken. Hibernian nutzt die numerische Überlegenheit eiskalt aus und markiert durch Andrews kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Siegtreffer zum 1:2 (87.).

Sallinger steht bei Hibernian über die gesamte Spieldauer am Feld.

Der Blick auf die Tabelle verheißt für Celtic Glasgow wenig Gutes: Mit 54 Zählern bleibt man zwar auf Rang drei, verliert aber weiter Boden auf die Rangers und Spitzenreiter Hearts mit Michael Steinwender.

Hibernian FC hingegen schraubt sein Punktekonto durch den Auswärtsdreier auf 45 Zähler und macht einen großen Schritt Richtung Championship Round.