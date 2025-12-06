Manchester City macht Druck auf die Tabellenspitze

Die Spitze der englischen Premier League rückt näher zusammen: Manchester City bleibt am 15. Spieltag souverän und siegt 3:0 gegen den AFC Sunderland.

Ausnahmsweise bleibt Erling Haaland ohne Treffer: Den Sieg besorgen Dias (31.), Gvardiol (35.) und Foden (65.). Tief in der Nachspielzeit fliegt bei den Gästen der nur fünf Minuten zuvor eingewechselte O'Nien vom Platz.

Der FC Chelsea (4.) verliert hingegen durch ein 0:0 bei Bournemouth auf das Spitzenduo. Die "Blues" sind nun schon seit drei Spielen ohne Sieg.

Tottenham schlägt Brentford 2:0 (Richarlison 25., Simons 43.). Kevin Danso wird erst für die letzten zehn Minuten eingewechselt.

Newcastle fährt ein 2:1 gegen den FC Brentford ein, die Gäste spielen eine Halbzeit lang in Unterzahl. Everton feiert einen souveränen 3:0-Heimsieg über Nottingham Forest.