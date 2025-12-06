-
Austria Lustenau - FC LieferingFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Spätes Tor erlöst Lustenau gegen LieferingFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Traum- oder Horrorlos? ÖFB-Team trifft bei WM2026 auf Messi I #AnsakonferenzAnsakonferenz
-
Highlights: St. Pölten kontert Admira und siegt souverän gegen Young VioletsFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
SKN St. Pölten - Young Violets WienFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: FAC hat mit Aufsteiger Wels keine MüheFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Rapid II biegt das SchlusslichtFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: 7 Tore! Spektakel bei Admira gegen KapfenbergFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
SK Rapid II - SW BregenzFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
FAC Wien - FC Hertha WelsFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Conrad Harder
-
Christoph Baumgartner
-
Yan Diomande
-
Yan Diomande
- David Raum
-
Yan Diomande
Tor und zwei Assists für Baumgartner! Leipzig dominiert Frankfurt
Die "Roten Bullen" haben ihren Spaß mit der Eintracht. Auch Nicolas Seiwald steuert einen Assist bei.
RB Leipzig lässt am 13. Spieltag der deutschen Bundesliga die Muskeln spielen: Gegen die Eintracht Frankfurt gibt es einen klaren 6:0-Heimsieg.
Daran hat auch Christoph Baumgartner enormen Anteil: Das 1:0 durch Harder (5.) bereitet er vor, das 2:0 (31.) erzielt der ÖFB-Legionär selbst. Ein zweiter Treffer wird ihm wegen Abseits nicht zuerkannt (39.).
Nach Seitenwechsel geht der Torreigen erst so richtig los: Diomande (47., 55./Assist Baumgartner, 65./Assist Seiwald) erzielt einen Hattrick und luchst Baumgartner das Attribut "Spieler der Partie" damit ab. Zwischenzeitlich trifft Raum (62.) vom Elferpunkt.
Baumgartner geht in der 67. Minute vom Feld, Seiwald fünf Minuten später.
Leipzig festigt den zweiten Tabellenplatz, hat aber acht Punkte Rückstand auf die Bayern. Die Eintracht (7./21 Punkte) lässt die Gelegenheit aus, an Stuttgart vorbeizugehen und einen Europacup-Platz einzunehmen.