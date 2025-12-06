Laimer und Wimmer treffen bei Siegen für Bayern und Wolfsburg

Der FC Bayern München lässt am 13. Spieltag der deutschen Bundesliga die Muskeln spielen! Beim VfB Stuttgart gibt es einen 5:0-Erfolg.

Den Trefferreigen eröffnen darf Konrad Laimer, und das sehenswert: Mit der Ferse durch die Beine von Alexander Nübel (11.).

Die Gastgeber verstecken sich in der ersten Hälfte aber nicht und reagieren nicht geschockt auf den Rückstand. So wird es erst in der zweiten Hälfte deutlich: Federführend einmal mehr Harry Kane, der drei Treffer beisteuert (55., 82./Elfmeter, 88.).

Nach dem zwischenzeitlichen 0:3 durch Stanisic (78.) sieht zudem Assignon Rot (81.), womit in der Schlussphase keine Spannung mehr aufkommt.

Wimmer trifft auch, Querfeld vergibt Elfer

Auch für den VfL Wolfsburg ist ein ÖFB-Legionär erfolgreich: Patrick Wimmer trifft beim 3:1 über den 1. FC Union Berlin ebenfalls zum 1:0. Es ist der erste Sieg für Interimstrainer Daniel Bauer.

Christopher Trimmel wird bei Union in der 71. Minute ausgewechselt, Leopold Querfeld spielt durch und scheitert in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt (90.+1).

Einen Bauchfleck gibt es für Bayer Leverkusen, das beim FC Augsburg 0:2 verliert. Giannoulis (6.) und Kade (28.) besorgen die Treffer.

Späte Entscheidungen in Köln und Heidenheim

Der FC St. Pauli holt spät einen Punkt beim 1. FC Köln. Nach der Führung der Domstädter durch El Mala gleicht Jones in der vierten Minute der Nachspielzeit aus. Für die "Kiezkicker" ist es der erste Punkt nach neun Bundesliga-Niederlagen in Folge.

Spät entscheidet sich auch das 2:1 des 1. FC Heidenheim über den SC Freiburg, bei dem Philipp Lienhart zur Pause ausgewechselt wird. Auch hier ist es die vierte Minute der Nachspielzeit, in der Schimmer zur Entscheidung netzt.