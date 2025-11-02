FC Barcelona FC Barcelona FCB Elche CF Elche CF ELC
Zwei Rückkehrer bei Barcelona vor Affengruber-Duell

Der verletzungsgeplagte FC Barcelona kann vor dem Spiel gegen Elche wieder auf zwei Leistungsträger bauen.

Zwei Rückkehrer bei Barcelona vor Affengruber-Duell Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Barcelona kann für das bevorstehende Heimspiel gegen Elche (um 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auf die Rückkehr von Robert Lewandowski und Dani Olmo bauen.

Beide Spieler stehen wieder im Kader und haben das Training ohne Einschränkungen absolviert.

Lewandowski meldet sich nach einer Muskelverletzung, die ihn vor einigen Wochen außer Gefecht gesetzt hatte, wieder einsatzbereit zurück. Er hat bereits zwei volle Trainingseinheiten absolviert und ist laut Trainer Flick bereit, wieder zu spielen.

Auch Dani Olmo ist wieder im Mannschaftstraining und könnte gegen Elche wieder auflaufen.

Nicht alle fit

Joan García ist hingegen noch nicht einsatzbereit, befindet sich aber bereits auf dem Platz und in den Endphasen seiner Genesung. Er wird auch am Sonntag von Wojciech Szczęsny vertreten.

Raphinha, Gavi und Pedri brauchen hingegen noch Zeit und müssen auf ihre Rückkehr warten.

