Nach Verletzung: Arnautovic feiert Comeback bei Roter-Stern-Remis

Marko Arnautovic ist zurück auf dem Feld: Der 36-Jährige feiert beim 1:1-Heimremis von Roter Stern Belgrad gegen Radnik Surdulica sein Comeback und steht dabei gleich in der Startelf.

Katai bringt die dominanten Hausherren in Front (51.), die aber nicht nachlegen können. Jovanovic bestraft dies mit dem Ausgleich für Radnik (64.).

Unmittelbar vor Jovanovics Treffer ist der Arbeitstag für Arnautovic beendet, er wird durch Duarte ersetzt (63.).

An der Tabellenführung von Roter Stern ändert das Remis nichts, man liegt weiter knapp vor Stadtrivale Partizan Belgrad, das seinerseits am Samstag gegen Cucaricki mit 1:4 unterlag.