Grbic trifft bei Luzern-Kantersieg über Scheiblehners GC Zürich

Im Österreicher-Duell in der zwölften Runde der Schweizer Super League gelingt Adrian Grbic mit dem FC Luzern zuhause ein Kantersieg über Gerald Scheiblehners Grasshoppers Zürich.

Luzern überrollt die "Hoppers" mit 6:0, woran auch Grbic seinen Anteil hat. Nachdem Di Gusto (18./E., 66.), Bajrami (27.) und von Moos die Hausherren mit 4:0 in Führung schießen, trifft auch Grbic. Er besorgt den Treffer zum 5:0 (72.). Nur zwei Minuten später macht Spadanuda den 6:0-Endstand perfekt (74.).

Mit dem Sieg springt Luzern auf Rang sechs, während die Zürcher auf dem vorletzten Rang verweilen und seit Anfang Oktober auf einen vollen Erfolg warten.