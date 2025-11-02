FC Luzern FC Luzern FCL Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich GCZ
NEWS

Grbic trifft bei Luzern-Kantersieg über Scheiblehners GC Zürich

Der ÖFB-Angreifer hat seinen Anteil am Kantersieg gegen das Team des ehemaligen Blau-Weiß-Linz-Trainers.

Grbic trifft bei Luzern-Kantersieg über Scheiblehners GC Zürich Foto: © GEPA
Im Österreicher-Duell in der zwölften Runde der Schweizer Super League gelingt Adrian Grbic mit dem FC Luzern zuhause ein Kantersieg über Gerald Scheiblehners Grasshoppers Zürich.

Luzern überrollt die "Hoppers" mit 6:0, woran auch Grbic seinen Anteil hat. Nachdem Di Gusto (18./E., 66.), Bajrami (27.) und von Moos die Hausherren mit 4:0 in Führung schießen, trifft auch Grbic. Er besorgt den Treffer zum 5:0 (72.). Nur zwei Minuten später macht Spadanuda den 6:0-Endstand perfekt (74.).

Mit dem Sieg springt Luzern auf Rang sechs, während die Zürcher auf dem vorletzten Rang verweilen und seit Anfang Oktober auf einen vollen Erfolg warten.

