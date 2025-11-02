Endstand
6:03:0 , 3:0
-
Matteo Di Giusto
-
Adrian Bajrami
-
Julian Von Moos
-
Matteo Di Giusto
-
Adrian Grbic
-
Kevin Spadanuda
NEWS
Grbic trifft bei Luzern-Kantersieg über Scheiblehners GC Zürich
Der ÖFB-Angreifer hat seinen Anteil am Kantersieg gegen das Team des ehemaligen Blau-Weiß-Linz-Trainers.
Im Österreicher-Duell in der zwölften Runde der Schweizer Super League gelingt Adrian Grbic mit dem FC Luzern zuhause ein Kantersieg über Gerald Scheiblehners Grasshoppers Zürich.
Luzern überrollt die "Hoppers" mit 6:0, woran auch Grbic seinen Anteil hat. Nachdem Di Gusto (18./E., 66.), Bajrami (27.) und von Moos die Hausherren mit 4:0 in Führung schießen, trifft auch Grbic. Er besorgt den Treffer zum 5:0 (72.). Nur zwei Minuten später macht Spadanuda den 6:0-Endstand perfekt (74.).
Mit dem Sieg springt Luzern auf Rang sechs, während die Zürcher auf dem vorletzten Rang verweilen und seit Anfang Oktober auf einen vollen Erfolg warten.