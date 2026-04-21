Mit Paul Wanner, Gernot Trauner und Leo Greiml sind aktuell drei ÖFB-Legionäre in der Eredivisie, der höchsten Spielklasse in den Niederlanden, aktiv.

Während Greiml noch um den Ligaverbleib kämpft, hat Luka Reischl als Zweitliga-Meister mit ADO Den Haag seinen Platz im niederländischen Oberhaus bereits sicher. Der fixierte Meistertitel wurde beim Klub an der Nordsee gebührend gefeiert.

Gegenüber der "Krone" schilderte der 22-jährige Stürmer, der mit zehn Toren und zwei Vorlagen entscheidend Anteil am Erfolg seiner Mannschaft hatte, seine Eindrücke von den Feierlichkeiten: "Wir sind mit dem Bus heimgekommen. 300 Meter vor dem Stadion sind uns Menschen zugelaufen, haben uns den Weg versperrt. Irgendwann hat der Busfahrer die Türen aufgemacht und wir sind auf den Schultern der Fans getragen worden. So etwas habe ich noch nie erlebt."

Reischl: "War schnell klar, dass ich da bleiben werde"

Für den Rekordspieler des FC Liefering sei der Meistertitel und damit verbundene Aufstieg "ein Traum, der in Erfüllung geht". Der österreichische U21-Nationalspieler wechselte im vergangenen Sommer vom FC Red Bull Salzburg zum ADO Den Haag. Die Fans hat er in dieser kurzen Zeit besonders ins Herz geschlossen, wie er der "Krone" verriet: "Die Liebe von den Fans ist etwas Besonderes."

Im Winter soll der SK Sturm Graz bei Reischl angeklopft haben, doch die Sache war für den 22-Jährigen schnell erledigt. "Es ist eine Auszeichnung für meine Leistung, hat mir einen Schub gegeben. Aber es war zu diesem Zeitpunkt schnell klar, dass ich da bleiben werde", so Reischl, den die Aussicht auf Erstliga-Fußball von einem Verbleib überzeugt haben soll.