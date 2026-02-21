Lens schenkt 2:0-Führung ohne Baidoo in 10 Minuten her

In einer an Dramatik kaum zu überbietenden Begegnung in der 23. Runde der Ligue 1 verspielt der RC Lens vor heimischer Kulisse eine komfortable 2:0-Führung und muss sich der AS Monaco am Ende noch mit 2:3 geschlagen geben.

Während die Hausherren nun um die Tabellenführung zittern müssen, katapultiert der überraschende Auswärtscoup die Monegassen im Kampf um die europäischen Plätze nach vorne.

Lens dominiert den Auftakt

Der Start im Stade Bollaert-Delelis verläuft für die Gastgeber absolut nach Maß, als Odsonne Edouard nach idealer Vorarbeit von Adrien Thomasson bereits früh zur Führung einschiebt (3.).

Pierre Sages Truppe kontrolliert daraufhin das Geschehen fast nach Belieben, was sich auch in einer deutlichen Überlegenheit bei der Schussbilanz niederschlägt.

Monaco bleibt offensiv vieles schuldig und muss zudem früh einen personellen Rückschlag verkraften: Für den verletzten Krepin Diatta kommt Aladji Bamba in die Partie (31.), womit es mit dem knappen 1:0 in die Kabinen geht.

Wahnsinn in Hälfte zwei

Nach dem Seitenwechsel scheint Florian Thauvin mit seinem Treffer zum 2:0 (56.) zunächst für die vermeintliche Vorentscheidung zu sorgen.

Doch die Gäste beweisen eine unglaubliche Moral und stellen den Spielverlauf binnen zehn Minuten komplett auf den Kopf: Zunächst verkürzt Folarin Balogun nach Zuspiel von Mamadou Coulibaly (62.), ehe Denis Zakaria eine Flanke von Caio Henrique per Kopf wuchtig zum Ausgleich verwertet (70.).

Die Verunsicherung bei Sages Mannen ist nun greifbar, was Ansu Fati eiskalt nutzt, um die Partie gänzlich zu drehen (72.). In der Schlussphase hofft Lens vergeblich auf einen erneuten Elfmeterpfiff, der auch nach VAR-Studium ausbleibt (76.).

Aus österreichischer Sicht verläuft der Abend ruhig, da ÖFB-Legionär Samson Baidoo aufgrund einer Muskelverletzung in diesem Krimi bei den Hausherren nicht zum Einsatz kommt.

PSG kann an Lens vorbeiziehen

Trotz der schmerzhaften Niederlage bleibt der RC Lens mit 52 Zählern Spitzenreiter, spürt nun aber den Atem von Verfolger Paris Saint-Germain im Nacken. Der amtierende Meister ist am Samstagabend gegen den FC Metz im Einsatz.

Monaco schiebt sich durch den "Dreier" auf Rang sechs und untermauert damit die Ambitionen auf einen europäischen Startplatz.