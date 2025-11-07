NEWS

Yess! David Alaba ist zurück im Training

Kurz vor der letzten Länderspielpause in diesem Jahr kehrt der ÖFB-Star zurück auf den Trainingsplatz bei Real Madrid.

Yess! David Alaba ist zurück im Training Foto: © GETTY
Erfreuliche Nachrichten für das ÖFB-Team!

David Alaba feierte am Freitag sein Comeback im Training nach knapp drei Wochen. Gegen Getafe wurde der Wiener in der Halbzeit verletzt ausgewechselt.

Nach offenbar überstandenen Wadenproblemen trainierte Alaba teilweise mit der Mannschaft.

Einsatz im ÖFB-Team frühestens gegen Bosnien

Für die entscheidenden WM-Qualifikationsspiele gegen Zypern und Bosnien-Herzegowina wurde der 33-Jährige von Teamchef Ralf Rangnick nominiert.

Im ersten Spiel gegen Zypern erhält Alaba aber sowieso eine Pause. Denn er fehlt gesperrt.

