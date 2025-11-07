1.000 Spiel: Guardiola kann Duell mit Liverpool "kaum erwarten"

Manchester City empfängt am Sonntag (ab 17.30 im LIVE-Ticker ) im Schlager der englischen Premier League Meister Liverpool.

War das Duell in den vergangenen Jahren in aller Regel eines um die Tabellenspitze, so geht es für die zweitplatzierten "Skyblues" und die "Reds" (3.) darum, Leader Arsenal nicht aus den Augen zu verlieren.

Die Gunners verteidigen am Samstag (18.30) einen komfortablen Vorsprung im Gastspiel beim Überraschungsteam aus Sunderland.

ManCity findet in die Spur

City weist derzeit einen Rückstand von sechs Punkten auf Arsenal auf, Liverpool hat bereits sieben Zähler aufgerissen. Der Verlierer des Krachers im Etihad Stadium könnte daher schon frühzeitig im Titelkampf den Anschluss verpassen.

Nach einem schwachen Saisonstart ist Pep Guardiolas Truppe zuletzt wieder in Schwung gekommen, unter der Woche wurde in der Champions League Borussia Dortmund daheim vom Platz gefegt (4:1).

Von den letzten 13 Pflichtspielen verlor Manchester nur eines, auch dank eines in Hochform agierenden Erling Haaland. Der Ex-Salzburger hält bei 18 Toren in 14 Saisonspielen.

Große Vorfreude bei Guardiola vor Jubiläum

Im Vorjahr verlor City beide Liga-Duelle mit Liverpool und wurde folgerichtig vom Team von Coach Arne Slot entthront.

Dementsprechend groß sind die Revanche-Gelüste der "Citizens" - zumal es Guardiolas 1.000. Match als Cheftrainer von ManCity sein wird.

"Um ehrlich zu sein, bin ich sehr aufgeregt und freue mich auf den Sonntag. Ich kann es kaum erwarten, gegen Liverpool zu spielen", erklärte er. Der Katalane sieht eine ausgeglichene Meisterschaft, aus der derzeit nur Arsenal heraussticht. "Die sind konstanter als alle anderen. Aber die Saison ist lang, also versuchen wir, dabei zu bleiben."

Rückwind dank Real-Sieg?

Liverpool wiederum scheint nach einer längeren Durststrecke in Form zu kommen. Indiz dafür ist der 1:0-Erfolg am Dienstag gegen Real Madrid.

"Unser Hauptaugenmerk liegt derzeit auf Konstanz", meinte Slot und fügte lachend an: "Wir waren konstant, aber wir haben konstant verloren. Das war nicht die Idee."

Weiter fehlen werden Reds-Goalie Alisson sowie Jeremie Frimpong. Ob Alexander Isak nach Verletzung wieder zurückkehrt, ist fraglich. Slot streute derweil seinem Gegenüber Rosen. "

Slot: Bei Guardiola "bekommt man in zehn von zehn Fällen das, was man sich erhofft"

Was ich an Pep Guardiolas Teams mag, ist, dass man in zehn von zehn Fällen das bekommt, was man sich erhofft - ein großartiges Fußballspiel ohne Zeitverschwendung.

Den Rundenauftakt bestreiten am Samstag Tottenham (6./mit Kevin Danso) und Manchester United (8.). D

ie Red Devils benötigen keine Extramotivation, haben sie doch letzte Saison alle vier Duelle mit den Nordlondonern verloren - darunter auch das Europa-League-Finale. Oliver Glasners Crystal Palace bekommt es am Sonntag daheim mit Brighton zu tun.