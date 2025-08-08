Suche
    Trotz Fanprotesten: Villarreal verpflichtet Partey

    Gegen den 32-Jährigen stehen Vergewaltigungsvorwürfe im Raum. Für die Fans seines neuen Arbeitgebers ist der Transfer ein No-Go.

    Seit gestern ist es fix: Thomas Partey (32) wechselt von Arsenal ablösefrei zu Villarreal. Sein Vertrag läuft ein Jahr.

    Der Transfer sorgte für großen Widerstand in der Anhängerschaft des "Gelben U-Boots". Partey wird der Vergewaltigung zweier Frauen in fünf Fällen sowie der sexuellen Nötigung einer weiteren Frau beschuldigt, seine Anwältin wies die Vorwürfe zurück. In einer ersten Anhörung des Falles wurde entschieden, dass Partey unter Auflagen auf freiem Fuß bleiben darf, die Hauptverhandlung soll am 2. September beginnen.

    Die Fans von Villarreal protestierten im Vorfeld vehement gegen eine Verpflichtung des ghanaischen Teamspielers. Auch eine Petition wurde gestartet.

    Villarreal bekräftigte in einem Statement, grundsätzlich jede Form von Gewalt zu verurteilen. In der Stellungnahme hieß es auch: "Der Verein respektiert als Grundprinzip die Unschuldsvermutung und wartet auf das Urteil der Justiz, die für die Aufklärung der ihm vorgeworfenen Tatsachen zuständig ist."

    In der vergangenen Saison stand Party für Arsenal in 52 Spielen am Feld, bereits vor seiner Zeit in der Premier League spielte er in Spanien.

