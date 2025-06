Im Mai 2023 fand letztmals ein Spiel des FC Barcelona im Camp Nou statt.

Seitdem wird die legendäre Heimstätte der "Blaugrana" umgebaut. Die Heimspiele bestritt Barca bis zuletzt im Olympiastadion.

Das ändert sich jetzt. Bereits am 10. August kehren Lewandowski und Co. in ihr "Wohnzimmer" zurück und bestreiten dort - eine Woche vor Saisonstart - ein Testspiel. Der Gegner steht noch nicht fest.

Rückkehr "light" in der kommenden Saison

Laut diversen Medienberichten sollen für das Freundschaftsspiel 35.000 Fans Platz finden - das Stadion wird zu diesem Zeitpunkt nämlich immer noch eine Baustelle sein. Die Rückkehr ins Camp Nou soll trotz der noch nicht abgeschlossenen Bauarbeiten erfolgen.

Der FC Barcelona plant die Heimspiele vorerst mit einem begrenzten Zuschauerkontingent auszutragen und parallel weiter an der Fertigstellung der Arena zu arbeiten.

Barcelona darf bald ins Camp Nou zurück

Endgültige Fertigstellung im Sommer 2026

Die ersten drei Ligaspiele finden - auf Antrag des Vereins - auswärts statt.

Komplett fertig soll das Camp Nou "neu" dann im Sommer 2026 sein. Mit einer Kapazität von rund 105.000 Zuschauern ist es dann das größte Fußballstadion in Europa.

Barça returns home to Spotify Camp Nou! — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 25, 2025