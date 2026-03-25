Tennis-Stars schlagen beim Masters im Bernabeu auf

Das Masters in Madrid wartet in diesem Jahr mit einem spektakulären Novum auf: Das Santiago Bernabeu wird im Zuge des ATP-Masters in Madrid zu einem Tenniscourt umgebaut.

So sollen für die erste Turnierwoche im Zeitraum von 23. bis 30. April in der Heimstätte von Real Madrid mehrere Sandplätze verlegt werden, um den Tennisstars ideale Trainingsbedingungen zu bieten.

Möglich macht dies eine längere Heimspielpause der "Königlichen". Nach dem Heimspiel gegen Deportivo Alaves am 21. oder 22. April sind Mbappé und Co. frühestens am 5. oder 6. Mai gefordert. Bei einem Scheitern in der UEFA Champions League würde das nächste Heimspiel überhaupt erst am 13. Mai stattfinden.