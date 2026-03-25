ÖFB-Schiedsrichter pfeift erstmals international

Erfreuliche Nachrichten von einem österreichischen Schiedsrichter!

Arnes Talic wird erstmals international eingesetzt. Der ÖFB-Schiedsrichter ist von 25. März bis 31. März beim UEFA U17-Miniturnier im Einsatz. Er wird in Gruppe B1 mit Estland, Faröer und England am Feld stehen. Die Duelle dienen als Qualifikationsformat für die EM-Endrunde der Altersgruppe.

Christian-Petru Ciochirca und Stefan Ebner sind bei einem UEFA U19-Miniturnier dabei.

Auch Julian Weinberger ist in der Länderspielpause nicht untätig. Er leitet das Freundschaftsspiel zwischen Georgien und Israel. Weiters sind Maximilian Kolbitsch und Mattias Hartl an der Seitenlinie zuständig.

Walter Altmann pfeift am 26. März das U21-Qualifikationsduell von Irland und Moldawien. Robert Steinacher, Daniel Pfister und Luka Katholnig fungieren als Unterstützung.