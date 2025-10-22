NEWS

Sperre! Barça muss im Clasico auf seinen Trainer verzichten

Der Deutsche wurde nach dem letzten Spiel in LaLiga gesperrt.

Sperre! Barça muss im Clasico auf seinen Trainer verzichten Foto: © GETTY
Der FC Barcelona muss im El Clasico am Sonntag gegen Real Madrid (ab 16:15 Uhr im LIVE-Ticker>>>) ohne seinen Trainer Hansi Flick auskommen.

Der Deutsche wurde nach dem letzten Ligaspiel vom Disziplinarkomitee für ein Spiel gesperrt. Beim knappen 2:1-Sieg gegen Girona sah der Coach der "Blaugrana" zwei Gelbe Karten aufgrund von Protesten gegen den Schiedrichter.

Gegen eine mögliche Sperre legte Barcelona zunächst Berufung ein, welche vom Komitee nun abgewiesen wurde. Im Ligaspiel am 2. November gegen David Affengruber und Elche sitzt Flick wieder auf der Bank.

