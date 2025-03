Schnappt sich ein spanischer Klub Mo Salah?

Mohamed Salah ist im Alter von 32 Jahren dabei, seine beste Saison aller Zeiten hinzulegen.

Mit 27 Toren und 17 Vorlagen steht der Ägypter in Sachen Scorer nicht nur in der Premier League auf dem ersten Platz. Auch das Rennen um den Goldenen Schuh führt Salah vor Viktor Gyökeres (4.), Mateo Retegui (2.) und Robert Lewandowski (2.) an.

Dass die beiden torgefährlichsten Spieler Europas gemeinsam auf dem Feld stehen, ist nur schwer vorzustellen. Doch genau das soll der FC Barcelona vorhaben. Wie das französische Portal "FootMercato" wissen will, soll Barca nun alles auf einen ablösefreien Transfer von Salah setzen.

Der Vertrag des Flügelspielers läuft nämlich mit Saisonende aus. Die "Blaugrana" würden sich somit zwar einiges an Ablöse sparen. Das Gehalt, sowie Handgeld würde in diesem Fall aber alles andere als ein Schnäppchen werden.

Obendrein stellt sich die Frage, welche Position Salah bei Barca bekleiden soll. Die Flügel sind mit Raphinha und Lamine Yamal eigentlich in festen Händen. Als Stürmer agiert Routinier Robert Lewandowski weiterhin auf Top-Niveau.