Barcelona gewinnt Spitzenspiel gegen Atletico
Auch ein verschossener Lewandowski-Elfmeter bringt die Katalanen nicht aus der Ruhe.
Zum Auftakt der 19. Runde der spanischen La Liga gewinnt der FC Barcelona den Schlager gegen Atletico Madrid am Dienstag mit 3:1.
Die Katalanen bauen damit den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger Real Madrid auf vier Punkte aus.
Die Truppe von ÖFB-Kapitän David Alaba gastiert am Mittwoch bei Athletic Bilbao. Atletico ist nach der ersten Liga-Niederlage seit August sechs Punkte zurück Vierter.
Die Barca-Tore erzielten Raphinha (26.), Dani Olmo (65.) und Ferran Torres (90.+6.).
Atletico hatte zuletzt bewerbsübergreifend sieben Siege aneinandergereiht, das Tor der Gäste erzielte Alex Baena zur 1:0-Führung (19.).