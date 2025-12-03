Athletic Bilbao Athletic Bilbao BIL Real Madrid Real Madrid RMA
Endstand
0:3
0:2 , 0:1
NEWS

Mbappe weiter in Topform! Real schlägt Bilbao deutlich

Die Königlichen melden sich in der Liga mit einem Sieg zurück und bleiben damit an Erzrivale Barcelona dran.

Mbappe weiter in Topform! Real schlägt Bilbao deutlich Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kylian Mbappe bleibt weiterhin die Lebensversicherung von Real Madrid!

Beim deutlichen 3:0-Auswärtssieg der Königlichen bei Athletic Bilbao in der vorgezogenen 19. Runde der spanischen La Liga erzielt der Superstar seine Ligatore Nummer 15 und 16.

Bereits nach sieben Minute eröffnet der Franzose die Partie. Kurz vor der Pause trifft Landsmann Eduardo Camavinga zum 2:0 (42.). Nach Seitenwechsel bleibt Real dominant und geht dank Mbappe mit 3:0 in Führung (59.). ÖFB-Legionär David Alaba fehlt verletzungsbedingt weiter im Kader.

Durch den klaren Erfolg gegen den Champions-League-Teilnehmer bleibt die Alonso-Elf auch an Tabellenführer Barcelona dran. Aktuell trennen die beiden Teams nur einen Punkt.

Die Tabelle der La Liga >>>

