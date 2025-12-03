Mbappe weiter in Topform! Real schlägt Bilbao deutlich

Kylian Mbappe bleibt weiterhin die Lebensversicherung von Real Madrid!

Beim deutlichen 3:0-Auswärtssieg der Königlichen bei Athletic Bilbao in der vorgezogenen 19. Runde der spanischen La Liga erzielt der Superstar seine Ligatore Nummer 15 und 16.

Bereits nach sieben Minute eröffnet der Franzose die Partie. Kurz vor der Pause trifft Landsmann Eduardo Camavinga zum 2:0 (42.). Nach Seitenwechsel bleibt Real dominant und geht dank Mbappe mit 3:0 in Führung (59.). ÖFB-Legionär David Alaba fehlt verletzungsbedingt weiter im Kader.

Durch den klaren Erfolg gegen den Champions-League-Teilnehmer bleibt die Alonso-Elf auch an Tabellenführer Barcelona dran. Aktuell trennen die beiden Teams nur einen Punkt.

