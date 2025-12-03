NEWS

Bei Tor verletzt: Barca muss auf Offensivstar verzichten

Gegen Atletico Madrid jubelten die Katalanen über einen 3:1-Erfolg. Der zweite Treffer hatte für die Katalanen jedoch einen fahlen Beigeschmack.

Der FC Barcelona muss einen empfindlichen Ausfall in der Offensive verkraften.

Beim 3:1-Heimerfolg über Atletico Madrid erzielte Dani Olmo den zweiten Treffer der Katalanen, verletzte sich dabei jedoch im Fallen und kugelte sich die Schulter aus.

Nun fällt der Spanier wohl für die nächsten drei Wochen aus - ein bitterer Rückschlag für die Elf von Cheftrainer Hansi Flick. Für Olmo geht die Leidenszeit damit in die nächste Runde, so hat der 27-Jährige bereits im Oktober weitgehend passen müssen.

Im Spiel der Blaugrana ist der 46-fache Nationalspieler jedoch ein wichtiger Faktor, auf der Zehnerposition quasi unersetzlich. In 13 Spielen brachte er es auf vier Tore und zwei Vorlagen.

