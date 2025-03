Raúl Asencio steht kurz vor einer Vertragsverlängerung bei Real Madrid!

Wie Fabrizio Romano auf "X" schreibt, haben sich beide Parteien auf einen neuen langfristigen Vertrag geeinigt. Auch wenn noch letzte Details geklärt werden müssen, ist bereits sicher, dass Asencio unbedingt in Madrid bleiben möchte.

Der 22-jährige Innenverteidiger stammt aus der eigenen Jugend und war eigentlich für die zweite Mannschaft vorgesehen. Aufgrund von Verletzungen in der Innenverteidigung von Alaba und Co. wurde Asencio in der laufenden Saison ins kalte Wasser geworfen.

Der Spanier spielte sich auf Anhieb fest und gehört mittlerweile zum Stammpersonal beim Champions-League-Rekordsieger.

Die guten Leistungen blieben auch Teamchef Luis de la Fuente nicht verborgen. Asencio wurde im März erstmals für die Nationalmannschaft nominiert und wird voraussichtlich in den Nations-League-Partien gegen die Niederlande sein Debüt für die "Furia Roja" geben.

🚨⚪️ The agreement between Raúl Asencio and Real Madrid over new long term contract is almost done.



Final details to be sorted in the next weeks but there are no doubts on both sides, Asencio will sign new deal at the club.



His only desire is to succeed at Real Madrid. pic.twitter.com/ogmJjnddXP