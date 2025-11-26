NEWS

Bitter! Neymar erneut lange außer Gefecht

Der Brasilianer fehlt seinem Team damit im Kampf um den Klassenerhalt.

Bitter! Neymar erneut lange außer Gefecht Foto: © getty
Schlechte Nachrichten für Neymar!

Der mittlerweile 33-jährige Offensivspieler hat sich eine Meniskusverletzung zugezogen und fällt damit für den Rest des Jahres aus. Das berichtet unter anderem Fabrizio Romano auf "X".

Für den ehemaligen Starspieler von Barcelona und PSG ist es bereits die vierte Verletzung in diesem Jahr. Zuvor verpasste er aufgrund dreimaliger Oberschenkelprobleme insgesamt 17 Spiele.

Insgesamt absolvierte er in dieser Saison 17 Spiele und erzielte dabei vier Tore.

Abstiegskampf und Vertragsende

Damit kann der Brasilianer dem FC Santos im Schlussspurt der Saison auch nicht mehr helfen, den Klassenerhalt zu fixieren. Der Traditionsverein liegt drei Runden vor dem Ende auf Rang 17 von 20, die vier schlechtesten Teams steigen ab. Das rettende Ufer ist jedoch aktuell nur einen Punkt entfernt.

Wie es danach für Neymar weitergeht ist ebenfalls offen. Sein Vertrag endet im Dezember, noch gibt es keine Einigung auf eine Verlängerung.

Auch sein großer Traum, bei der WM im Sommer dabei zu sein, rückt damit in weite Ferne. Sein letztes Spiel fürs Nationalteam absolvierte er vor zwei Jahren.

