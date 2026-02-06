NEWS

Vertrag von ÖFB-Legionär bei polnischem Traditionsklub aufgelöst

Der Flügelspieler war seit Anfang 2024 in Polen engagiert, nun ist er wieder auf dem Markt.

Husein Balic ist wieder zu haben!

Wie sein bisheriger Klub LKS Lodz bekanntgibt, wurde der Vertrag mit dem ÖFB-Legionär in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Der 29-Jährige absolvierte in der laufenden Saison elf Einsätze für Lodz, dabei gelangen ihm drei Torbeteiligungen. Seit Jänner 2024 war Balic dort engagiert, insgesamt kam er 45 Mal zum Einsatz, erzielte sechs Tore und bereitete vier weitere vor.

In Österreich kickte der Flügelspieler für Vorwärts Steyr, St. Pölten, Altach und den LASK. Im November 2020 machte er sein einziges Länderspiel.

