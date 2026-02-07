Union Berlin Union Berlin UNI Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt SGE
Endstand
1:1
0:0 , 1:1
  • Leopold Querfeld
  • Nathaniel Brown
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Trotz Elfmetertreffer: Baumgart kritisiert Querfeld

Der Österreicher erzielte gegen Eintracht Frankfurt vom Punkt den Ausgleich, muss sich im Anschluss aber einiges über die Ausführung anhören.

Trotz Elfmetertreffer: Baumgart kritisiert Querfeld Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Dank einem späten Elfmetertreffer von Leopold Querfeld holt Union Berlin zuhause noch ein 1:1-Remis gegen Eintracht Frankfurt (zum Spielbericht >>>).

Doch auch wenn der Ball am Ende im Tor lag, erntete der ÖFB-Verteidiger für seinen unplatzierten Schuss sowohl vom Trainer als auch vom Sportchef Kritik.

"Ich verstehe das bei ihm nicht, er kann den Ball auch gefühlt mit 200 km/h schießen. Darüber müssen wir reden. So kann man den Elfmeter nicht schießen. Das ist mir zu läppisch", schimpfte Sportchef Horst Heldt im "Sky"-Interview.

Baumgart: So "schießt er nicht mehr viele"

Querfeld wehrt sich gegen den Sager des ehemaligen Sturm-Spielers, verspricht aber auch Besserung beim nächsten Mal: "Ich weiß nicht, ob er damals Elfmeter geschossen hat, wie er es gemacht hat. Das nächste Mal versuche ich wieder, ihn sicherer zu schießen."

Auch Trainer Steffen Baumgart zeigte sich nicht sonderlich zufrieden: "Am Ende geht der Ball rein, aber er ist auch nicht gut geschossen. Das ist nicht Leos Art, dieses Ausgucken. Aber wenn wir uns über Tore beschweren, dann hört es auf. Wenn er so weiter schießt, schießt er aber nicht mehr viele, das kann ich auch sagen."

Mehr zum Thema

Querfeld rettet Union einen Punkt

Querfeld rettet Union einen Punkt

Deutsche Bundesliga
3
Deutsche Bundesliga LIVE: Union Berlin - Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga LIVE: Union Berlin - Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga
Causa Schicker: Ilzer-Rücktritt? "Kann ich nicht ausschließen"

Causa Schicker: Ilzer-Rücktritt? "Kann ich nicht ausschließen"

Deutsche Bundesliga
17
Offiziell: ÖFB-Legionär verlässt Leipzig zum Saisonende

Offiziell: ÖFB-Legionär verlässt Leipzig zum Saisonende

Deutsche Bundesliga
24
8 Tore! Historische erste Hälfte im Kellerduell der 2. Bundesliga

8 Tore! Historische erste Hälfte im Kellerduell der 2. Bundesliga

International
3
Vertrag von ÖFB-Legionär bei polnischem Traditionsklub aufgelöst

Vertrag von ÖFB-Legionär bei polnischem Traditionsklub aufgelöst

International
3
Sturm soll Ex-Liefering-Stürmer verpflichten wollen

Sturm soll Ex-Liefering-Stürmer verpflichten wollen

International
33

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) ÖFB-Legionäre Leopold Querfeld 1. FC Union Berlin Steffen Baumgart Horst Heldt