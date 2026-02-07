Trotz Elfmetertreffer: Baumgart kritisiert Querfeld

Dank einem späten Elfmetertreffer von Leopold Querfeld holt Union Berlin zuhause noch ein 1:1-Remis gegen Eintracht Frankfurt (zum Spielbericht >>>).

Doch auch wenn der Ball am Ende im Tor lag, erntete der ÖFB-Verteidiger für seinen unplatzierten Schuss sowohl vom Trainer als auch vom Sportchef Kritik.

"Ich verstehe das bei ihm nicht, er kann den Ball auch gefühlt mit 200 km/h schießen. Darüber müssen wir reden. So kann man den Elfmeter nicht schießen. Das ist mir zu läppisch", schimpfte Sportchef Horst Heldt im "Sky"-Interview.

Baumgart: So "schießt er nicht mehr viele"

Querfeld wehrt sich gegen den Sager des ehemaligen Sturm-Spielers, verspricht aber auch Besserung beim nächsten Mal: "Ich weiß nicht, ob er damals Elfmeter geschossen hat, wie er es gemacht hat. Das nächste Mal versuche ich wieder, ihn sicherer zu schießen."

Auch Trainer Steffen Baumgart zeigte sich nicht sonderlich zufrieden: "Am Ende geht der Ball rein, aber er ist auch nicht gut geschossen. Das ist nicht Leos Art, dieses Ausgucken. Aber wenn wir uns über Tore beschweren, dann hört es auf. Wenn er so weiter schießt, schießt er aber nicht mehr viele, das kann ich auch sagen."