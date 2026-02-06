Querfeld rettet Union einen Punkt

Union Berlin und Eintracht Frankfurt trennen sich am 21. Spieltag der Deutschen Bundesliga mit 1:1.

Im Mittelpunkt steht dabei ÖFB-Legionär Leopold Querfeld, der per Elfer zum 1:1 trifft und Union so einen Zähler rettet. Der Innenverteidiger spielt ebenso wie Christopher Trimmel durch.

Frankfurt mit viel Ballbesitz, aber wenig Ertrag

Steffen Baumgarts Elf überlässt den Gästen mit nur 28 Prozent Ballbesitz weitgehend das Spielgerät, verzeichnet aber die gefährlicheren Aktionen.

Albert Rieras Frankfurter kommen trotz viel Ballbesitz kaum zwingend vor das Tor. Derrick Köhn verfehlt das Ziel (29.), und Aljoscha Kemlein zwingt Frankfurts Schlussmann Kaua Santos kurz vor der Pause zu einer Parade (41.).

Nach einer Abseitsposition von Köhn (41.) geht es torlos in die Halbzeit.

Köhn scheitert am Aluminium

Auch im zweiten Durchgang bleibt Union Berlin bei Kontern gefährlich. Frankfurt hat weiterhin Schwierigkeiten, seine Dominanz in Torchancen umzumünzen.

Union hat Pech, als ein Abschluss von Köhn am Pfosten landet (76.). Dann überschlagen sich die Ereignisse: Nathaniel Brown bringt die Gäste überraschend mit 1:0 in Führung (83.).

Doch die Freude der Eintracht währt kurz, da Oscar Højlund nur zwei Minuten später die Gelb-Rote Karte sieht (85.). Leopold Querfeld übernimmt den fälligen Strafstoß und verwandelt sicher zum verdienten 1:1-Ausgleich (87.).

Am Ende trennen sich die Tabellennachbarn mit einem Remis.