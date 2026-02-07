NEWS

Verlängerung in Liverpool? Ex-Bulle will satte Gehaltserhöhung

Der Mittelfeldspieler hat sich zu einem Leistungsträger bei den "Reds" entwickelt. Für eine Vertragsverlängerung soll der Ungar nun auch eine Gehaltserhöhung fordern.

Dominik Szoboszlai wechselte im Sommer 2023 für rund 70 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Liverpool.

Mittlerweile ist der ehemalige Spieler des FC Red Bull Salzburg voll in der Premier League angekommen und zählt unter Arne Slot zu den absoluten Leistungsträgern.

Vor allem seine Flexibilität wird in England sehr geschätzt, spielte der Ungar auch des Öfteren als Rechtsverteidiger. Wenig verwunderlich also, dass die "Reds" den bis Sommer 2028 datierten Vertrag gerne vorzeitig verlängern wollen.

Fette Gehaltserhöhung

Laut dem ungarischen "Blikk" würde eine Verlängerung aber alles andere als billig werden. So fordere der 25-Jährige ein Wochengehalt von 345.000 Euro und damit knapp 18 Millionen Euro jährlich. Aktuell soll der Mittelfeldspieler "nur" rund 138.000 Euro erhalten.

Für Liverpool machte Szoboszlai bisher 127 Spiele, erzielte 23 Tore und bereitete 21 weitere vor.

