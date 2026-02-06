8 Tore! Historische erste Hälfte im Kellerduell der 2. Bundesliga

Ex-Sturm Coach Heiko Vogel erlebt am Freitagabend mit Greuther Fürth eine völlig verrückte Partie in der 2. Deutschen Bundesliga!

Beim Kellerduell gegen den 1. FC Magdeburg fallen in der ersten Hälfte unglaubliche acht Tore, am Ende setzt sich Magdeburg knapp mit 5:4 durch, obwohl der FCM bereits mit 5:1 voranlag.

Historische erste Hälfte

Das "Kleeblatt" erwischt einen Start nach Maß und geht durch Bjarnason 1:0 in Führung (8.). Danach geht aber alles schief, was schiefgehen kann: Ein Münz-Eigentor besorgt rasch den Ausgleich (13.), in Folge bricht die Vogel-Elf auseinander.

Fürth unterlaufen teils schauderhafte Abwehrfehler. Zukowski (15., 29., 33.) und Ghrieb (23.) lassen Magdeburg auf 5:1 davonziehen - die Partie scheint vorentschieden.

Fürth kann sich nicht belohnen

Doch Fürth fightet zurück und kommt durch Arifi (43.) und Elvedi (45.+5) noch vor dem Pausenpfiff auf 3:5 heran. Zudem zeigen sich beide Teams äußerst effizient: Fürth macht mit drei Torschüssen ebensoviele Tore, Magdeburg trifft fünf aus fünf.

Damit sorgen beide Teams für eine Halbzeit, die in die Geschichte eingeht: Mehr Tore im ersten Spielabschnitt gab es erst einmal: Im Jahr 1997 stand es zur Pause zwischen Kaiserslautern und Meppen 7:6.

In der zweiten Hälfte dagegen fällt nur noch ein Treffer: Ltaief verkürzt für die Fürther auf 4:5, die danach auch das spielbestimmende Team sind. In letzter Sekunde steht Fürth nach einem Eckball unmittelbar vor dem Ausgleich, die Kugel ist aber nicht mit vollem Umfang hinter der Linie. So geht Magdeburg knapp als Sieger vom Platz.

Damit bleibt das "Kleeblatt" Tabellenletzter, Magdeburg springt dank des Sieges vorerst auf den 13. Rang nach oben.

Punkteteilung im Parallelspiel

Im Parallelspiel trennen sich Preußen Münster und der VfL Bochum mit 1:1. Rondic bringt Münster in Front (35.), Miyoshi kann nach knapp einer Stunde ausgleichen (59.).

Münster liegt damit als 15. weiter knapp über dem Relegationsplatz. Bochum belegt Platz acht.